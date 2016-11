Instituições públicas de ensino médio podem firmar convênio para estágio com o MPF/AM

A partir de segunda-feira (7), instituições públicas de ensino médio vão poder firmar convênio com o Ministério Público Federal no Amazonas (MPF/AM) para possibilitar a participação dos estudantes nos processos seletivos para estagiários do MPF. A data prevista para a publicação do edital e o início das inscrições para o V Processo Seletivo para Estagiários do MPF/AM é 22 de novembro, com vagas de ensino médio para Manaus, Tefé e Tabatinga.

Vão poder participar do processo seletivo somente os alunos que já tenham concluído o 1º ano do ensino médio, inscritos no Processo Seletivo Contínuo (PSC) da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e matriculados nas instituições conveniadas com o MPF/AM.

Para firmar o convênio, as instituições devem entrar em contato com o setor de estágios, no prédio anexo do MPF/AM, e encaminhar dados da instituição que incluem a razão social, o CNPJ, o nome e o cargo do representante legal para a assinatura do convênio, além de telefones e e-mails para contato. O prédio fica na avenida Ephigênio Salles, nº 1570, bairro Aleixo, próximo ao condomínio Mundi.

Atualmente, são conveniados com o MPF/AM para programa de estágio de ensino médio a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e o Instituto Federal do Amazonas (Ifam) – Campus Manaus Distrito Industrial e Campus Tefé.

