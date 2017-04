Instituições de ensino fortalecem ações no Parque Ponte dos Bilhares

A Prefeitura de Manaus está reforçando a parceria com instituições de ensino superior para fortalecer a gestão do Parque Municipal Ponte dos Bilhares. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), gestora do local, cumpre uma agenda de reuniões com representantes de diferentes instituições da cidade para tratar de parcerias que permitirão aos estudantes desenvolver projetos que contribuam para a melhoria da qualidade da prestação de serviços à população e possam gerar dados acerca do parque.

A iniciativa atende à orientação do prefeito Arthur Virgílio Neto, de intensificar as parcerias com as universidades e abrir oportunidades para a realização de estudos e pesquisas envolvendo as unidades municipais.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antonio Nelson de Oliveira Júnior, a intenção é fazer com que as unidades geridas pela Prefeitura de Manaus sejam utilizadas como laboratórios para atividades de extensão e possam contribuir para o processo de desenvolvimento acadêmico. “Temos ido às faculdades buscando parcerias que visem não apenas levar o estudante a cumprir horário, mas fazer com que ele possa contribuir com a geração de conhecimento e produtos para o parque”, afirmou.

Segundo o gestor do Ponte dos Bilhares, Dalison Neto, as parcerias já começaram a dar frutos, a exemplo dos estudos de freqüência do parque e levantamento do perfil socioeconômico e educacional do entorno que serão desenvolvidos pelos alunos dos cursos de Turismo e Serviço da Faculdade Nilton Lins. “Ao mesmo tempo, o parque poderá ser utilizado pelas instituições como espaço para a realização de eventos acadêmicos multidisciplinares”, explicou.

Já foram contatadas as faculdades Nilton Lins, Salesianas, Fametro e Fucapi. “Já sentamos com as instituições e esperamos que as parcerias possam atender nossas necessidades e ao mesmo tempo proporcionar o reconhecimento às mesmas pelas ações sociais desenvolvidas”, afirmou Dalison.

O gestor de Projetos da Pro-Reitoria de Extensão da Nilton Lins, João Emanuel Maia, classifica a oportunidade de desenvolver projetos no parque como sendo de muita importância para os alunos. “O Parque dos Bilhares movimenta muitas pessoas e tem importância histórica e social para a cidade. Fomos procurados pela Semmas e temos certeza que a parceria contribuirá não só na formação dos acadêmicos como também para a experiência dos professores de áreas diversas. O parque passa a ser um laboratório”, avaliou.

Os trabalhos já tiveram início, com a realização de reuniões, visitas técnicas e o processo de escolha dos projetos a serem desenvolvidos no parque urbano.

Com informações da assessoria