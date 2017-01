Instagram lança vídeo ao vivo para usuários brasileiros

O Instagram disponibiliza a partir desta terça (17) a ferramenta para transmissão de vídeo ao vivo na sua seção Stories para usuários brasileiros.

O recurso permite compartilhar vídeos e fotos que desaparecem depois de 24 horas. Essa é mais uma das apostas contra o Snapchat, seu principal rival.

A empresa afirma que a ideia do vídeo efêmero é mais pela curtição, e não pela transmissão do evento.

Empresas como o Facebook (dona do Instagram), Twitter (por meio do Periscope) e Alphabet (que tem o YouTube em seu portfólio) também têm feito apostas no conteúdo por vídeo ao vivo, mas, no caso delas, a publicação pode ser reproduzida a qualquer momento.

Folhapress