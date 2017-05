Instabilidade afeta usuários do WhatsApp no Brasil e na Europa

Usuários do WhatsApp relatam problemas para acessar o aplicativo nesta quarta-feira (3). As reclamações se intensificaram a partir das 17h, sobretudo no Brasil e na Europa.

Usuários afirmam nas redes sociais que o aplicativo está fora do ar.

O site Caiu Tudo, que registra problemas em aplicativos, recebeu mais de 10 mil notificações como dificuldades para acessar o app e enviar mensagens, além de reclamações de falha geral.

Usuários no Peru, México, Estados Unidos, Uruguai, Chile e Argentina também relatam problemas. O assunto está entre os mais comentados no Twitter.

A reportagem tentou usar o aplicativo às 18h30, sem sucesso.

Procurada, a empresa afirmou que “o WhatsApp está ciente do problema e trabalhando para corrigi-lo o mais rápido possível”.

