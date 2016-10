INSS promete rapidez na concessão do seguro defeso a pescadores do Amazonas

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) garantiu aos pescadores do Amazonas agilidade no processamento dos requerimentos do seguro defeso em reunião, na manhã da sexta-feira (21), com entidades da pesca e o presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, Dermilson Chagas (PEN).

De acordo com o gerente executivo do INSS, Clizares Santana, 100 servidores do órgão processarão os requerimentos dos pescadores.

“As associações, colônias e sindicatos precisam documento o mais rápido possível porque entregando rápido, vamos fazer o processamento de forma célere. A equipe terá condições de processar cinco mil requerimentos por dia. Se os documentos chegarem até o dia 15 de novembro, iremos processar todos os requerimentos em 30 dias”, garantiu.

De acordo com Dermilson Chagas, o Amazonas tem 94,5 mil pescadores e o benefício injetará R$ 330.880,00 milhões na economia do estado, além de garantir a preservação dos estoques pesqueiros, já que pescadores ficam proibidos de exercer a atividade durante a reprodução das espécies no período entre 20 de novembro de 2016 e 15 de março de 2017“.

O parlamentar defende que as fraudes, que foram o motivo alegado pelo governo federal para suspender o seguro defeso em 2015, devem continuar sendo investigadas e os fraudadores, punidos.

“As investigações precisam ser contínuas e os falsos pescadores devem ser excluídos do sistema para que essa minoria não prejudique os verdadeiros pescadores”, explicou.

