INSS injeta R$ 6 milhões em municípios do Amazonas

Municípios do interior do Amazonas vão receber, mensalmente, uma injeção de R$ 6 milhões, com o pagamento de benefícios da Previdência Social, após a inauguração de novas unidades do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Rio Preto da Eva (57 quilômetros de Manaus) e Manicoré (a 332 quilômetros da capital), receberão juntos, todo mês, R$ 3,8 milhões.

Na sexta-feira (4), os dois municípios foram contemplados com a inauguração de novas unidades do INSS. Juntas, as duas cidades possuem uma população com mais de 84 mil pessoas. As inaugurações aconteceram com a presença do presidente do INSS, Leonardo Gadelha, que destacou o impacto econômico das novas unidades para os municípios amazonenses.

Já a unidade de Nova Olinda do Norte (a 126 quilômetros de Manaus) está pronta, mas teve a inauguração adiada por problemas técnicos. A agência do município ainda não tem data certa para ser inaugurada, mas após a sua abertura ela irá beneficiar 35,8 mil habitantes da cidade, com pagamento mensal de R$ 2,2 milhões, além de ajudar 39.885 moradores de Borba.

As inaugurações fazem parte do Plano de Expansão da Rede de Atendimento (PEX) do INSS, que prevê a instalação de uma agência do instituto em cada município que alcance uma população de 20 mil habitantes ou mais. O intuito é evitar longos deslocamentos por parte dos segurados.

Durante a cerimônia de inauguração, em Rio Preto da Eva, Leonardo Gadelha destacou que o impacto econômico que a agência do INSS vai produzir supera o que a cidade recebeu do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) durante todo o ano de 2016, em média, que foi de quase R$ 913 mil. Ele também chamou a atenção para a facilidade que as pessoas que precisavam se descolocar para outras cidades terão a partir de agora.

“Ao entregar um equipamento desta natureza, estamos fazendo uma repactuação social. Nesse processo de aumento da população idosa, nenhum dos cidadãos deste país poderá ficar para trás. É importante estar próximo da população”, declarou Gadelha.

Rio Preto da Eva

Com 31.274 habitantes, Rio Preto da Eva vai receber, mensalmente, um montante de R$ 1,6 milhão em benefícios previdenciários. A agência tem capacidade para realizar 80 perícias médicas por mês e atender 1 mil pessoas, mensalmente. O endereço da agência é rua Governador Pimenta Bueno, s/nº, Centro. O investimento foi de R$ 1,1 milhão, na obra da agência, em terreno doado pela prefeitura.

Manicoré

Manicoré tem uma população de 53.590 habitantes e vai receber um montante de R$ 2,2 milhões em benefícios. O valor também supera a média mensal de 2016, das inversões do fundo de participação dos municípios, de R$ 1,4 milhão.

A nova agência também vai beneficiar logisticamente outros 52.354 moradores de Humaitá e 24.718 residentes de Novo Aripuanã. O endereço é rua Santos Dumond, s/nº, bairro Auxiliadora.

O governo investiu R$ 1,2 milhão na obra, em terreno doado pela Prefeitura Municipal de Manicoré. A agência de Manicoré tem capacidade para realizar 100 perícias médicas por mês e para atender mil pessoas mensalmente.

As duas novas agências no interior do Estado possuem sala para perícia médica, sala para o serviço social e quatro postos de atendimento. Ambas serão abertas ao público no próximo dia 7, das 8h até as 14h, os quais serão os horários de funcionamento normal.

