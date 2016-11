INSS deverá economizar R$ 10 milhões com pente-fino

O pente-fino iniciado, no último mês de setembro, para revisar a concessão de benefícios previdenciários, no Amazonas, em especial o auxílio-doença, tem resultado, até agora, em uma economia mensal superior a R$ 576,9 mil para os cofres do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Ao todo, a previsão é a de que essa revisão geral deve causar uma economia de, aproximadamente, R$ 10 milhões, no estado, segundo informou o gerente executivo do INSS no Amazonas, Clizares Santana.

De acordo com informações do INSS, 310 beneficiários já foram avisados, por meio de carta, que terão seus benefícios revisados no estado. Deste total, 49 benefícios foram periciados e 42 foram totalmente cancelados no Amazonas.

Os dados são do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) e constam do 1º lote de levantamentos, que abrange beneficiários com até 39 anos. Já o 2º lote abrange beneficiários com idades que variam entre 40 e 45 anos. Em ambos os lotes, só são convocadas as pessoas com dois anos ou mais de recebimento do benefício.

O gerente executivo do INSS no Amazonas, Clizares Santana, informou que as perícias restantes ainda não possuem uma data para ser iniciada, pois, segundo ele, o órgão aguarda um posicionamento do governo federal.

Clizares apontou que, além de gerar economia, o pente-fino do INSS atualiza as concessões para pessoas que precisam de ampliação para aposentadoria. “A operação é bastante positiva até porque tinham pessoas que estavam há anos sem realizar as perícias”, disse o gerente.

Convocação

O agendamento e a convocação obedecem a critérios, como a idade do segurado – neste caso da menor para a maior -, e o tempo de manutenção do benefício – do maior para o menor. Desta forma, serão chamados, primeiro, os segurados mais jovens e que recebem o benefício há mais tempo. O beneficiário não precisa comparecer ao INSS antes de ser convocado, pois o mesmo será notificado em seu endereço.

A Secretaria Executiva Estadual do INSS no Amazonas informou que, o estado possui 10.409 beneficiários, sendo 2.785 do auxílio-doença e 7.624 aposentados por invalidez. A estimativa do órgão era de que até 20% do número de concessões de auxílio-doença fossem convertidos em aposentadoria por invalidez e até 80% dos benefícios fossem cancelados.

Balanço nacional

Em todo o país, foram realizadas 20.964 perícias, das quais 16.782 (80,05%) benefícios foram cancelados. Entre os cancelados, 304 (1,45%) receberam concessão de auxílio-acidente, enquanto que outros 954 (4,55%) receberam reabilitação profissional e poderão voltar a trabalhar. A soma dos auxílios-doença que foram convertidos em aposentadoria por invalidez chegou à 1.289 (6,15%) e outros 1.520 (7,25%) devem passar por uma nova perícia.

Joandres Xavier

Jornal EM TEMPO