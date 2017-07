INSS deve economizar R$ 10,3 mi no Amazonas

Os beneficiários convocados pelo INSS para revisão dos benefícios concedidos são atendidos, por enquanto, apenas na capital do Estado, por 11 médicos – Divulgação

A Previdência Social no Amazonas estima uma economia anual de R$ 10,3 milhões ao ano, apenas com a revisão de benefícios do Instituto de Nacional de Seguro Social (INSS) no Estado. De acordo com levantamento do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), até o último dia 14 de julho, foram realizadas no Amazonas 824 perícias, com 615 benefícios cancelados.

Desse total, de acordo com o instituto, apenas 37 pessoas foram reencaminhadas de volta aos seus postos de trabalho.

O programa de revisão, que foi iniciado em outubro do ano passado, foi interrompido no dia 4 de novembro, quando a medida provisória 739, que criou o programa de revisão, não foi votada no Congresso Nacional e por isso a iniciativa perdeu validade.

Contudo, depois da criação de uma nova medida provisória, as perícias foram retomadas no mês de janeiro deste ano. Agora, a iniciativa está programada para durar ao menos dois anos, ou seja, ela finaliza apenas no mesmo período de 2018.

O levantamento do MDS dá conta ainda de que 165 benefícios concedidos no Amazonas foram convertidos em aposentadorias por invalidez, cinco em auxílio-acidente, dois em aposentadoria por invalidez com acréscimo de 25% no valor do benefício e 37 pessoas foram encaminhadas para reabilitação profissional. No Estado, o total de 2.689 benefícios de auxílio-doença serão revisados até o fim do programa.

O médico perito Alexandre Saraiva, que é chefe da sessão de saúde do trabalhador no INSS do Amazonas, disse que o agendamento dos trabalhadores é solicitado nas suas devidas localidades, mas quem é responsável pela agenda e direcionamento da perícia é a direção central do INSS. “Às vezes, a direção convoca a pessoa, mas essa não recebe a convocação ou não comparece e por isso, nem sempre as vagas são totalmente preenchidas”, detalha.

Apenas no Estado do Amazonas, são 11 médicos peritos atuando, o que resulta numa média de quatro atendimentos por cada médico. Em conjunto, eles alcançam, aproximadamente, 45 perícias realizadas por dia. Os médicos estão todos na capital amazonense e, por enquanto, nenhum está nos municípios do interior do Estado.

Mutirão

Alexandre Saraiva explicou que o INSS normatizou a possibilidade de realizar mutirão nas localidades distantes, nas quais não existe atendimento de perícia. “Nos locais mais próximos, os trabalhadores que podem se deslocam para Manaus. Mas, nos locais mais distantes, o mutirão deve alcançá-los”, afirma o perito. Segundo ele, nenhum mutirão foi realizado ainda porque o projeto está sendo implementado pelo instituto.

Na hora de fazer o agendamento, a direção do INSS, em Brasília, dá preferência aos trabalhadores que estão próximos dos lugares onde existem médicos lotados, no caso do Amazonas, apenas a capital.

O foco da revisão são benefícios de longa duração que não recebem avaliação a mais de dois anos. “Tem muitas situações como dor nas costas, dor nos ombros, musculares, que prevalecem e são temporárias à limitação, mas muitos auxílios têm sido encerrados porque não existe mais a incapacidade”, completa Saraiva.

