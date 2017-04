INSS da Codajás paralisa atividades temporariamente nesta segunda

Após rompimento externo do cabo de fibra ótica, as atividades foram paralisadas temporariamente nesta segunda-feira (10), na Agência da Previdência Social Manaus-Codajás, localizada na avenida Marques da Silveira, S/N, bairro São Francisco, Zona Sul.

De acordo com a gerência-executiva do INSS na capital, o problema com o cabo afeta diretamente as atividades, pois o fio é responsável por alimentar os sistemas de comunicação do complexo no local.

Os agendamentos dos segurados, que seriam realizados hoje, serão remarcados para uma data oportuna.

Com informações da assessoria