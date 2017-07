Inspire-se: Cosplay aos 50 anos, mulher de Manaus bomba na internet

O primeiro cosplay ela não esquece – a Vovó do Piu-piu – Reprodução

Em um dos quartos da casa de Solange Amorim do Nascimento, a fronteira entre a ficção e a realidade está a um passo de distância. Isso porque, neste cômodo, há três caixas que, quando abertas, transformam a vida da “Tia Sol”. Nas caixas ela guarda roupas, mas não quaisquer vestimentas. São fantasias de personagens de desenho animado ou animes que a transportam para um mundo de ilusões. Se você pensou em Cosplayer, acertou! Aos 50 anos, dona Solange virou uma representante de primeira linha, do gênero, respeitada em todo o Brasil e, made in Manaus.

Para quem ainda não sabe, o Cosplay, consiste na arte de se fantasiar e interpretar personagens em convenções de animes e games , usando roupas e acessórios que caracterizam uma personagem fictícia. Geralmente associado a adolescentes, que adoram se transmutar, Solange é uma pioneira no estilo, em Manaus, no mundo dos adultos.

Ainda assim, a entrada de “Tia Sol” nesse universo foi gradual. O estímulo veio da filha e nem poderia ser diferente, já que frequentava eventos com ela. A Jéssica tem 19 anos e também transita pelo gênero. “Minha mãe se apaixonou pelo meu jeito de vestir e me apresentar em feiras e convenções. Eu e meu irmão sempre damos sugestões para ela. Mamãe virou a sensação dos Cosplayers“.

No entanto, “Tia Sol” só adotou mesmo o estilo, quando uma amiga a desafiou a virar uma Cosplay, com direito a usar fantasia e acessórios.

“Eu aceitei o desafio e fui lá. Fiz meu primeira apresentação que foi vestida como a vovó do Piu Piu. De cara já ganhei o primeiro lugar no desfile, a minha primeira medalha”, contou tia Sol.

Solange faz Cosplay há 3 anos. Participa de eventos em Manaus apenas com a boa vontade, pois não ganha dinheiro com isso, porém já ganhou inúmeros prêmios.

Ela afirma que nunca foi vitima de preconceito por parte dos jovens, mas que já sofreu discriminação de pessoas da mesma idade que ela.

“Não há idade para ser Cosplay. Muitas pessoas da minha faixa-etária já demonstram preconceito, o que é desnecessário. Tenho três filhos, dois meninos e uma menina. Eles nunca me criticaram, pelo contrário, sempre me deram a maior força”.

Tia Sol compra peças individuais online, e monta seus looks de acordo com os personagens que decide representar. Para participar de um evento e escolher qual persona irá vestir, é sempre bem difícil. “Dessa última vez fui vestida de Yubaba de ‘A Viagem de Chihiro’, e a Muriel de ‘Coragem, o Cão Covarde’. Foi difícil, mas eu amo a Muriel”.

Ela esteve recentemente no Anime Friends em Sampa, mas para chegar lá teve que ganhar um concurso aqui na capital. “Venci um concurso aqui em Manaus e a premiação foi justamente uma passagem ida e volta, mais estadia e entrada para o evento. Como não ser feliz assim?”

“O que eu digo? Sempre aproveitem a vida pra ser feliz, não ligue para as críticas, vamos aproveitar a vida, pois ela passa tão rápido, não existe ninguém velho nesse mundo que não possa correr atrás da felicidade ,velho é o mundo,e somos crianças na frente dele”, conclui.

Realidade x Ficção

A expressão Cosplay teve origem com a junção das palavras em inglês costume (fantasia) e play (brincadeira) e por isso esse termo é definido como a arte de se fantasiar de personagens fictícios ou não, na qual as pessoas criam vestimentas e interpretam cenas.

Segundo a psicóloga Cínthia Lima, não importa a idade, contando que se sinta bem, fazendo o que gosta, sem exagerar e que o hábito não atrapalhe a vida cotidiana.

“Através desse hobby, é possível ver que as pessoas mostram o gôsto pela cultura pop e por personagens de quadrinhos, games, animações, filmes, séries de TV e livros. É importante ressaltar que tudo que é em exagero faz mal, no entanto não quer dizer que a pessoa que se fantasia demais tenha problemas de identidade”.

Ainda segundo a psicóloga, um Cosplayer pode passar a apresentar distúrbios de personalidade, mas não se pode generalizar.

“O ideal que as pessoas não misturem tanto a vida real com a ficção, pois é uma linha tênue. Temos visto muitos adolescentes e jovens com essa prática e isso pode nos gerar medo na família, já que se trata de uma personalidade em construção. No entanto, não é motivo para pânico, pois os Cosplayers fazem disso uma diversão, uma brincadeira, algo positivo”.

Cinthia ainda ressalta que, como um fenômeno psicossocial, é importante entender o interesse e necessidade desta construção e reconstrução.

“De como, especificamente, cada pessoa relaciona-se com a própria imagem e a fantasia criada”.

Onde tudo começou

Acredita-se que os primeiros Cosplays nasceram após os anos 70, nos Estados Unidos e só na década de 80 que o fenômeno chegou ao Japão, considerado “potência” em animes e mangás. Com o passar do tempo, o fenômeno se espalhou pelo mundo. Por meio da popularização dos anime, nos anos 90, passaram a ser vistos como cultura pop.

No Brasil, junto com a convenção de animes do país, há indícios que o Cosplay começou a ser praticado em 1996. O evento promovido pela Associação Brasileira de Desenhistas de Mangá e Ilustrações em São Paulo é considerado o marco inicial da difusão do fenômeno no país. Atualmente, existem vários fãs de anime e mangá que praticam o estilo em várias regiões.

Movimento Bare’

Desde 2008, o hobby tem crescido na capital amazonense. Um exemplo disso são e os eventos que já são no calendário local, como Anime Jungle Party, realizado de três em três meses e encontro de Cosplay com a turma do Conselho Jedi Amazonas, entre outros que contam com características parecidas as quais valem concursos e prêmios.

Por: Bruna Chagas

EM TEMPO

