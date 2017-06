Insegurança e impunidade estimulam agressões a suspeitos de crimes, dizem especialistas

Todos os dias a imprensa relata inúmeros crimes, desde os mais leves até aqueles que chocam a sociedade. Na maioria dos casos, as vítimas e familiares pedem desesperadamente por Justiça. Só na noite desta quinta-feira(1º), em Manaus, um homem foi linchado e outros três foram agredidos a pauladas, chutes e socos nas zonas Norte e Leste.

No bairro Cidade Nova, dois homens foram espancados após roubarem e agredirem a dona de uma banca de kikão. Por pouco eles não foram linchados, já que a população, revoltada, decidiu dar “uma lição” nos suspeitos. No outro caso, a polícia não chegou a tempo de evitar a morte de outro suposto assaltante, que junto com o comparsa tentaram roubar uma lotação e receberam “o carinho” de 30 moradores e pessoas que passavam na rua 8, no momento do assalto frustrado.

O EM TEMPO conversou com o cientista social, Pontes Filho, e segundo ele o linchamento e outras formas de de “Justiça com as próprias mãos” são expressões da “cultura da violência exacerbada, da sensação de insegurança e impunidade assomada à descrença nos aparelhos de Estado como árbitro ou mediador das questões decorrentes dos conflitos sociais e como gestor da segurança pública”.

“É reflexo da crise nas instituições e nos poderes, bem como indicador da grave situação de limite a que chegou a população. As pessoas estão expostas a todos os riscos e violências, sem a devida contrapartida por parte do Estado. A população começa a cansar de tanto esperar pelas devidas providências, que nunca se realizam, e parte para o revide direto e imediato, que quase sempre resulta noutros abusos e crimes”, explicou.

A sensação de impunidade fica mais clara. Pontes Filho relata que a tendência crescente à prática da “justiça popular”, à barbárie do “exercício arbitrário das próprias razões” como algo corriqueiro, revela uma situação de contradição social, descrença nas regras e instituições estatais, além do agravamento da violência e da insegurança.

“Não é um problema que se resolve apenas com polícia, sistema de justiça criminal e sistema penitenciário, embora esses sejam relevantes. No caso brasileiro, a falta de referencial de autoridade política também agrava a situação. Esse contexto de múltiplas crises torna a situação mais difícil de gerir, por meio de políticas públicas tradicionais e requer certas ações e providências mais próximas junto à população e com maior participação dela na construção de soluções”, explica o cientista social.

Linchamento é crime

A advogada especialista em Direito Penal e Processo Penal, Yonete Chagas, esclarece que, independentemente do motivo, participar de espancamento é crime, principalmente, se ele for seguido de morte (linchamento).

“O linchamento ocorre, geralmente, quando as pessoas descrentes da Justiça possuem um sentimento do que lhes parece ser justo, e realizam atos violentos. Na verdade, este ato é qualificado como o exercício da auto tutela, o que é proibido pelo Estado Democrático de Direito”.

Ainda segundo a advogada, a “Justiça popular” tem objetivo de punir um indivíduo que não teve direito ao devido processo legal. Por isso, o linchamento para o Código Penal é considerado tipificado como o exercício arbitrário das próprias razões. A pena para esse tipo de crime é detenção de 15 dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência. Contudo, se aquele que realiza o espancamento e tem como consequência a morte daquele que praticou um outro delito, geralmente furto ou roubo, comete o crime de homicídio.

“Importante salientar que a ausência do devido processo legal pode gerar distorções e erros, como já foi visto algumas vezes no Brasil. Podemos lembrar do caso da mulher que foi confundida com uma sequestradora, em Santos, e que depois verificaram que houve um erro e que não se tratava da mesma pessoa, mas já era tarde, a mulher já estava morta. Vale salientar que aquele que comete o linchamento pode ser punido por outros crimes conforme denunciados pelo Ministério Público e se aceitos pelo juiz criminal”, finaliza.

Bruna Chagas

EM TEMPO