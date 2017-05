Inscrições seguem abertas para pós em Direito Internacional com módulo na Bélgica

A Escola Superior de Advocacia da OAB-AM está com inscrições abertas para o Curso de Especialização em Direito Internacional e Comunitário. A especialização tem oito módulos, além de um módulo internacional de 50 horas que ocorrerá na cidade de Bruxelas, na Bélgica. O Curso será realizado em parceria com a Business Management Services (BMS Academy). Durante o módulo na Europa o estudante terá a oportunidade de conhecer a Corte Internacional de Haia.

O Diretor-geral da ESA, Paulo Trindade, ressaltou a importância da oferta do curso que levará alunos do Amazonas para a Corte Internacional de Haia. “É um momento histórico para a comunidade jurídica do Amazonas. A oferta dessa especialização mostra que a OAB está empenhada em oferecer o que há de mais atual e inovador aos nossos advogados”, destacou Trindade. O Curso é destinado aos profissionais bacharéis em Direito.

A especialização terá duração de 18 meses (430horas), sendo os 12 primeiros meses destinados às aulas e os três meses subsequentes à produção do Trabalho de Conclusão de Curso. As despesas de passagem e hospedagem do módulo na Bélgica serão custeadas pelos estudantes. As inscrições devem ocorrer, das 10h às 19h, até o dia 26 de maio (em dias úteis) na sede da ESA, localizada na Rua São Sebastião, 99, Adrianópolis. Informações: 3236-5805. Investimento do curso: R$ 320,00 (Advogado iniciante), R$ 400,00 (Advogado com mais cinco anos de inscrição ao Ordem). O processo de seleção consistirá na pontuação obtida mediante a análise curricular dos candidatos, respeitando-se o número máximo de vagas por turma.

O Sócio Fundador da Business Management Services – BMS Academy, Bruno Moreira, destacou que o grande diferencial do curso será o contato na prática com os temas mais relevantes do Direito Internacional. “O curso foi pensado com todo o cuidado, por meio das demandas do Presidente da OAB, Marco Aurélio Choy, e do Diretor-geral da ESA, Paulo Trindade, para que os estudantes possam ter contato com o que há de mais atual sobre assunto abordado”, acrescentou Moreira.

Confira o Edital no link abaixo:

http://esaam.org.br/site/wp-content/uploads/2017/04/EDITAL.pdf

Com informações da assessoria