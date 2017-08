Inscrições prorrogadas para o 7º Festival Amazonas de Dança

O evento vai selecionar até dez espetáculos para sua Mostra Principal- Divulgação

Atendendo a pedido da classe artística, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, prorroga as inscrições para o 7º Festival Amazonas de Dança até o dia 16 de agosto. Artistas, grupos e companhias interessadas devem entregar o material de inscrição especificado no regulamento no Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, no Bloco F do Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho (Sambódromo), de segunda a sexta, das 8h ao meio-dia e das 13h30 às 17h.

Os regulamentos, fichas e demais documentos requeridos para a inscrição estão disponíveis na seção Editais em Andamento do site Editais da Cultura (http://editais.cultura.am.gov.br).

Com a mudança, a realização do evento, previamente agendada para o período de 11 a 13 de agosto, será transferida para o período de 8 a 10 de setembro. O evento vai selecionar até dez espetáculos para sua Mostra Principal, com apresentações nos três dias do evento, sempre a partir das 20h, no Teatro Amazonas. Serão selecionados, também, até seis montagens para a Mostra Paralela do evento, a serem encenadas nos dias 9 e 10 de agosto, sempre a partir das 18h, no Largo de São Sebastião.

A comissão de curadoria, responsável pela pontuação, será formada por um representante da classe artística; um da Universidade do Estado do Amazonas; e um dos Corpos Artísticos do Governo do Amazonas e da Secretaria de Cultura. O resultado da seleção deverá ser divulgado no dia 23 de agosto, no site Editais da Cultura.

EM TEMPO

Com informações da assessoria

