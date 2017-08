Inscrições para Vestibular e SIS 2017 da UEA começam na segunda-feira

As provas do Vestibular acontecerão nos dias 22 e 23 de outubro – Divulgação

As inscrições para o Vestibular e para o Sistema de Ingresso Seriado (SIS) 2017, acesso 2018, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) começam nesta segunda-feira (14) e seguem até o dia 1º de setembro. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente no portal da www.uea.edu.br. A taxa de inscrição para o Vestibular custa R$ 100,00 e a do SIS, R$ 70,00. O período para pagamento do Boleto Bancário é de 14 de agosto a 1º de setembro.

Também nesta segunda-feira (14) inicia o prazo para as solicitações de isenção do pagamento das taxas de inscrição. A solicitação de isenção do pagamento das taxas também deverá ser realizada pelo portal da UEA, até o dia 18 de agosto.

Provas

As provas do Vestibular acontecerão nos dias 22 (Conhecimentos Gerais) e 23 (Conhecimentos Específicos e Redação) de outubro, com início às 13h e fechamento dos portões às 12h50, horário de Manaus. As provas do SIS ocorrerão no dia 24 de outubro, com início às 13h e fechamento dos portões às 12h50, horário de Manaus.

Vagas

Desta vez, 5.732 vagas estão sendo ofertadas pela UEA por meio do Vestibular e SIS, incluindo 274 vagas para indígenas e 368 vagas para Pessoa com Deficiência (PCD).

Com informações da assessoria

