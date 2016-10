Inscrições para quarta temporada do reality ‘MasterChef’, na Band, já estão abertas

A Band anunciou que as inscrições para a quarta temporada do ‘MasterChef’ já estão abertas.

Quem tiver interesse em participar da competição deve preencher o formulário de inscrição no site oficial da emissora (http://entretenimento.band.uol.com.br/masterchef/2017/inscricao/) até o dia 31 de janeiro.

Para participar do programa, é preciso ser maior de 18 anos e não ter trabalhado em cozinhas profissionais nem estudado gastronomia.

No entanto, quem já fez algum curso livre de curta duração poderá se inscrever, desde que nunca tenha trabalhado em uma cozinha profissional.

A nova temporada do reality deve ir ao ar no primeiro semestre de 2017. E as gravações devem acontecer entre janeiro e maio de 2017.

As três edições anteriores foram vencidas por Leonardo Young, Izabel Alvarez e Elisa Fernandes.

Folhapress