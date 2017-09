Inscrições para processo seletivo público da Petrobras terminam na segunda

As inscrições para o novo processo seletivo público da Petrobras estão abertas até a próxima segunda-feira, dia 04/09. Serão preenchidas 159 vagas, com formação de cadastro reserva, para cargos de níveis médio e superior em diversas cidades do Brasil. Há postos de trabalho nos estados do Rio de Janeiro , São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Amazonas.

Essas vagas vão atender à demanda por pessoal das novas unidades de produção no pré-sal da Bacia de Santos e complementar um processo de mobilidade interna que já está em curso.

“Os novos empregados serão capacitados e em seguida iniciarão suas atividades em conjunto com profissionais mais experientes, de modo a catalisar sua aprendizagem e autonomia nas atividades, em diversas unidades da companhia”, destaca o gerente executivo de Recursos Humanos da Petrobras, José Luiz Marcusso.

). O valor é R$ 67,00 (sessenta e sete reais) para o cargo de nível superior e R$ 47,00 (quarenta e sete reais) para os de nível médio. As provas objetivas estão agendadas para o dia 01/10/2017. As inscrições são realizadas somente pelo site da Fundação Cesgranrio ( http://www.cesgranrio.org.br/ ). O valor é R$ 67,00 (sessenta e sete reais) para o cargo de nível superior e R$ 47,00 (quarenta e sete reais) para os de nível médio. As provas objetivas estão agendadas para o dia 01/10/2017. A garantia de remuneração mínima para o cargo de nível superior é de R$ 9.786,14 e, para os cargos de nível médio, R$ 3.681,63 (Técnico de Enfermagem do Trabalho Júnior) e R$ 4.436,38 (demais cargos).

A Petrobras oferece previdência complementar (opcional), plano de saúde (médico, hospitalar, odontológico, psicológico e benefício farmácia), além de benefícios educacionais para dependentes, entre outros. O processo seletivo terá validade de doze meses, podendo ser prorrogado por igual período uma vez, a critério da Petrobras. O edital completo, contendo cargos, polos de trabalho, localidades, vagas, cidades de provas, requisitos e remuneração pode ser consultado no site da Petrobras (www.petrobras.com.br) ou no da Fundação Cesgranrio (www.cesgranrio.org.br).

