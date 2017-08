Inscrições para processo seletivo da Marinha iniciam hoje

O salário inicial é de R$ 3.100 com os benefícios – Divulgação

Se você concluiu o Ensino Médio Técnico, fique atento: a Marinha do Brasil acaba de publicar o Edital para o Concurso Público do Corpo Auxiliar de Praças (CAP), destinado a brasileiros de ambos os sexos. Para concorrer a uma das 90 vagas, é necessário ainda ter menos de 25 anos.

A inscrição estará aberta de 1º a 31 de agosto e pode ser feita através do site ingressonamarinha.mar.mil.br ou em uma das Organizações Militares da Marinha.

As áreas abertas este ano são: Contabilidade, Desenho de Arquitetura, Estatística, Eletrônica, Enfermagem, Estruturas Navais, Gráfica, Geodésia e Cartografia, Marcenaria, Metalurgia, Meteorologia, Motores, Processamento de Dados e Química.

O candidato fará provas de conhecimentos profissionais e redação, além de testes físicos (natação e corrida) e inspeção de saúde. Após a sua aprovação no Curso de Formação, com duração de 17 semanas, será nomeado Cabo com remuneração (soldo mais gratificações) de cerca de R$ 3.100,00.

Informações completas podem ser obtidas através do Edital.

Serviço

Concurso Público do Corpo Auxiliar de Praças

Inscrição: 1º a 31 de agosto de 2017

Vagas: 90 vagas

Valor: R$ 60,00

Informações: www.ingressonamarinha.mar.mil.br

Com informações da assessoria