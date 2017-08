Inscrições para o Bolsa Idiomas encerram neste domingo

O Programa Bolsa Idiomas é voltado para moradores de Manaus – Divulgação

Termina no próximo domingo (20), o prazo de inscrição do Programa Bolsa idiomas (PBI), da Prefeitura de Manaus. Após essa fase, a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), responsável pelo gerenciamento do programa, fará o cruzamento dos dados informados pelos inscritos para chegar à lista de classificados, que será divulgada ainda este mês.

As inscrições estão sendo realizadas exclusivamente no portalespi. manaus.am.gov.br, onde também encontra-se disponível o edital do PBI. “Já estamos na reta final e, nesse momento, nossa orientação é que os interessados não deixem para se inscrever na última hora. No último dia, o número de acessos ao portal costuma ser maior e o candidato pode ter improvisos que o impeçam de fazer a inscrição. Quem deseja aprender outro idioma e melhorar seu currículo não deve arriscar”, observou a diretora geral da Espi, Stela Cyrino.

O Programa Bolsa Idiomas é voltado para moradores de Manaus, com 16 anos de idade ou mais, que estejam cursando ou tenham concluído o Ensino Médio e não tenham renda familiar per capita superior a um salário mínimo e meio (R$ 1.405,50). Estudantes contemplados nos Programas Bolsa Universidade (PBU) e Bolsa Pós-Graduação (PBPG), bem como alunos que tenham Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) também podem participar.

Nesta edição, o programa está ofertando 12.125 bolsas de estudo de 50%, 75% e 100%, com duração de um ano, distribuídas em dez instituições de ensino de línguas estrangeiras: Argus, Aslan, Dom Bosco, Fucapi, Icbeu, Inglês e Companhia, Quality, Multcursos, My Way Idiomas e Yes! Idiomas.

Com informações da assessoria

