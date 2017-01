Inscrições para o ‘Baile de Carnaval 2017’ estão abertas

A programação do Baile de Carnaval do Manaus Plaza 2017 conta com concursos de fantasia infantil e de marchinhas. Podem participar crianças com idades de 2 a 12 anos. As inscrições poderão ser realizadas até sexta-feira (17), no Espaço Cliente, próximo a loja TV Lar (1º piso), durante o horário de funcionamento do shopping.

Os interessados devem doar 1kg de alimento não perecível. Apenas pais ou responsáveis podem efetuar as inscrições, apresentando documento pessoal com foto.

As três melhores fantasias e as três melhores marchinhas serão avaliadas pela comissão técnica e serão premiadas. O 1º lugar recebe o prêmio no valor de R$ 300, o 2° lugar R$ 200 e o 3° lugar R$ 100 que serão revertidos em vale compras nas lojas do shopping.

Já para o concurso de marchinhas as premiações para o 1° lugar é de R$ 1 mil, o 2° lugar R$ 800 e 3° lugar R$ 400 que também serão revertidos em vale compras.

Marchinhas

No concurso de marchinhas cada participante poderá inscrever até duas músicas compostas, individual ou em parceria. No regulamento constará que o concorrente deve enviar a ficha de inscrição, a letra da música e o CD com a gravação para o centro de compras. As composições deverão ser originais e inéditas, tanto na melodia quanto na letra com tema de livre escolha. O Baile acontecerá em fevereiro.

Com informações da assessoria