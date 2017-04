Inscrições para mestrado em recursos hídricos na UEA seguem até o próximo dia 30

Estão abertas as inscrições para o Mestrado Profissional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos em Rede Nacional (Profágua). O mestrado é uma realização da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) em parceria com Universidade do Estado do Amazonas (UEA). A inscrição deverá ser realizada até o dia 30 de abril. O edital oferece um total de 18 vagas (sendo 12 para Manaus e 6 para o município de Parintins).

A prova de seleção será realizada no dia 3 de junho de 2017, seguindo as regras do Edital. As vagas que, não forem preenchidas na UEA em Parintins serão transferidas automaticamente para o campus da UEA em Manaus. O curso será realizado no prazo de 24 meses.

Sobre o mestrado

O objetivo do Mestrado Profissional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos em Rede Nacional (Profágua) é promover uma formação teórica e prática aos profissionais e pesquisadores da área de recursos hídricos, aprimorando suas competências pessoais e profissionais, com o intuito de melhor qualificá-los para lidar com os problemas associados às questões mais complexas da gestão e regulação das águas no país.

O curso é presencial, com oferta simultânea nacional, no âmbito do Sistema da Universidade Aberta do Brasil (UAB). Em razão das características de distribuição territorial dos participantes e das instituições, serão utilizadas tecnologias de informação e comunicação aplicadas a educação a distância (EaD) para o desenvolvimento de parte das atividades acadêmicas.

