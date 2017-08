Inscrições para Mestrado em Ciências Humanas da UEA começam na segunda

Universidade do Estado do Amazonas

As inscrições para o Mestrado em Ciências Humanas, oferecido pelo Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) iniciam nesta segunda-feira (28) e seguem até o dia 1º de setembro. São oferecidas 24 vagas distribuídas nos municípios de Manaus e Tefé. A taxa de inscrição é no valor de R$ 100,00.

A entrega das inscrições será realizada em dois pontos: Escola Superior de Artes e Turismo (ESAT/UEA), localizada na Rua Leonardo Malcher, 1728, Praça 14, das 8h30 às 12h e no Centro de Estudos Superiores de Tefé (CEST/UEA), localizado na Estrada do Bexiga, 1166, 2º andar, sala da Pós-Graduação, Bairro Jerusalém. No ato da inscrição é necessário entregar os documentos, de acordo com o Edital.

O processo de seleção dos candidatos será realizado em quatro etapas: 1) Avaliação do Anteprojeto de Pesquisa; 2) Prova Escrita de Conhecimento Específico; 3) Prova de Proficiência em Língua Estrangeira e Arguição do Anteprojeto de Pesquisa.

Mais informações podem ser obtidas por meio do email [email protected] ou por telefone 3646-7297.

Confira o edital

