Inscrições para Especialização em Direito e Processo do Trabalho da UEA terminam dia 11

Candidatos poderão se especializar pela UEA

As inscrições para a Especialização em Direito e Processo do Trabalho seguem até o dia 11 de agosto, na Escola Superior de Ciências Sociais da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), localizada na Avenida Castelo Branco, 504, Cachoeirinha. São disponibilizadas 65 vagas.

A especialização é oferecida pela UEA por intermédio do Acordo de Cooperação com a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho (AMATRA XI).

A taxa de inscrição é de R$ 100 e a duração do curso de 18 meses.

Mais informações podem ser obtidas por meio do email [email protected] e telefones 3878-7808/7809 e 98117-7749.

Para conferir o edital, clique aqui:

