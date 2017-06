Inscrições para eleição do Concultura encerram nesta sexta

Eleitores e candidatos às vagas de conselheiros do Conselho Municipal de Cultura (Concultura) têm até sexta-feira, 23/6, para se inscrever. A votação acontece no dia 14 de julho e elegerá novos membros e suplentes para os seguimentos de Teatro e Circo, Dança, Música, Artes Visuais, Literatura, Audiovisual, Cultura Étnica e Cultura Popular.

Além dos documentos específicos exigidos pelo edital nº 06/2017, eleitores e candidatos deverão entregar preenchido o formulário de inscrição que está disponível na sede conselho e no site do Concultura, clicando no banner “Edital e Ficha de Inscrição para Eleição dos Conselheiros”, ou ainda direto no link http://concultura.manaus.am.gov.br/edital-e-ficha-de-inscricao-para-eleicao-de-conselheiros-concultura.

As inscrições deverão ser feitas das 8h às 12h e das 14h às 17h, na sede do Concultura, no térreo da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), na Avenida André Araújo 2767, bairro Aleixo.

Com informações da assessoria