Inscrições para curso gratuito de excelência no atendimento iniciam na segunda

Em busca de preparar profissionais para prestar um atendimento ao público de qualidade, a Prefeitura de Manaus abrirá inscrições para o curso de excelência no atendimento, desenvolvimento por meio de uma parceria com o Serviço Nacional do Comércio (Senac).

Os interessados devem comparecer na próxima segunda-feira (12), às 9h, na sede da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad), na Avenida Barcelos, nº 625, Praça 14, onde vão participar de uma seleção. O curso oferece procedimentos adequados à boa comunicação e orientação técnica dos serviços.

Para se inscrever, os candidatos devem levar documentos pessoais como RG, CPF e comprovante de residência (originais e cópias). Serão ofertadas 30 vagas para trabalhadores cadastrados no Sine Manaus. O curso será realizado no período de 15 a 29 de dezembro, das 18h às 22h, no Senac do Centro, na Rua Saldanha Marinho, 410.

As aulas contarão com a utilização de ferramentas que permitam o aprendizado, absorção e incorporação das informações como dinâmica em grupo, que visa a participação intensa do grupo, favorecendo as reflexões e mudanças potenciais.

Nas palestras também serão realizadas “vivências lúdicas”, com situações que visam facilitar a assimilação de novos conhecimentos; “discussões em grupo”, visando a integração e participação das equipes trabalhando com temas do dia a dia, além de vídeos aulas e exercícios práticos.

O curso de Excelência no Atendimento desenvolverá no aluno a capacidade de realizar um atendimento de qualidade ao cliente; conhecer melhor o cliente; interpretar o que o cliente necessita; qualifica-se para par ter um melhor desempenho em seu trabalho; obter conhecimento adequado para saber lidar com o mercado e garantirá a aplicação de técnicas provenientes do bom atendimento.