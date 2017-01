Inscrições para a série ‘Boto’ terminam neste sábado

Termina neste sábado (21) o prazo para quem estiver interessado em se inscrever na seleção de elenco para a série “Boto”, da Artrupe Produções Artísticas. O grupo está à procura de homens e mulheres, de qualquer tipo físico, de 18 a 30 anos, mesmo sem experiência com atuação, e os interessados podem solicitar informações pelo e-mail testedeelencoboto@gmail.com.

Diego Bauer, integrante da produtora cultural, vai dividir a direção da série de 13 episódios com Rafael Ramos e Victor Kaleb. Ele explica que “Boto” foi premiada em 2015, no edital do programa “Brasil de todas as telas”, do governo federal, e a estreia está prevista para o segundo semestre do próximo ano.

A iniciativa prevê a exibição da série em TVs públicas brasileiras. “Mas, depois de seis meses poderemos vender a série para quem quisermos”, afirma Bauer. O diretor esclarece, ainda, que a lenda do Boto faz parte do enredo da produção, mas a questão principal é um grupo de teatro de Manaus com dificuldades para pagar o aluguel da sua sede.

“Até que os integrantes ficam sabendo de uma oportunidade para conseguir dinheiro para uma produção”, adianta o diretor.

Análise

Bauer comenta que, desde o último dia 13, quando foi anunciada a seleção, até ontem (20), a produtora recebeu bastante material de interessados em compor o elenco. Após a primeira análise desse material, em fevereiro, terá início a pré-seleção dos e-mails recebidos.

“Antes dos testes físicos queremos analisar como o candidato funciona no teste de vídeo”, adianta Bauer. Ele informa, ainda, que, a princípio, serão escolhidos cinco personagens – três homens e duas mulheres –, mas como se trata de uma produção em 13 episódios, certamente será selecionado um número maior de interessados para formar o elenco da série “Boto”.

Luiz Otávio Martins

EM TEMPO