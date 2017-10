Inscrições para 8º edição da Corrida Cidade de Manaus abrem nesta quarta

A 8ª edição da Corrida Cidade de Manaus será realizada no dia em que se comemora o aniversário da capital amazonense, no próximo dia 24 de outubro. O evento terá concentração às 7h30 e largada às 8h, no Anfiteatro do Complexo Turístico da Ponta Negra, zona Oeste.

As inscrições do evento em homenagem aos 348 anos de Manaus poderão ser realizadas já nesta quarta-feira (18), a partir das 14h, pelo site semjel.manaus.am.gov.br. Das duas mil vagas para a corrida, 1.500 serão disponibilizadas para o público aberto, além de 100 para Pessoas com Deficiências (PCD’s).

A corrida também contará com uma categoria especial para os servidores municipais, como parte das comemorações pelo Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro. A categoria terá premiação própria, com 400 vagas disponíveis.

Ação social

Com um cunho social para ajudar crianças carentes, a corrida irá arrecadar latas de leite e fraldas, que serão trocadas pelos kits da corrida. Os dois mil inscritos só receberão os seus kits mediante documento original com foto, comprovante de inscrição e uma lata de leite ou um pacote de fralda.

Com percurso de 5 km, o trajeto da corrida realizada pela Prefeitura de Manaus, por meio das Secretarias Municipais de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel) e de Administração, Planejamento e Gestão (Semad). O percurso será do anfiteatro da Ponta Negra até a entrada do condomínio Jardim das Américas e em seguida retorna para o anfiteatro, onde será a linha de chegada.

“A corrida Cidade de Manaus é uma das mais tradicionais da nossa cidade. Estamos retornando com ela para fazer uma justa homenagem à população. Desta vez, ela vem com um cunho social, pois todos os materiais arrecadados durante a inscrição serão entregues a uma instituição filantrópica, para ajudar crianças carentes. Com isso atendemos a determinação do prefeito Arthur Neto para que o esporte seja incentivado na cidade e a Semjel não tem medido esforços para que isso aconteça”, afirmou o secretário da Semjel, João Luiz.

A expectativa da organização é reunir mais de 5 mil pessoas durante a corrida. Todos os dois mil inscritos receberão medalhas de participação e kits, com camisa do evento e número de peito, com entrega em local e dia a serem definidos pela coordenação.

Segundo o diretor de esporte da Semjel, Alexsandre Barbosa, quem não conseguir realizar a inscrição poderá participar da corrida.

“Estamos acertando os últimos detalhes para que possamos oferecer uma estrutura de alto nível para este evento que homenageia a cidade de Manaus. Aqueles que quiserem participar da corrida, mas não conseguiram se inscrever poderão participar, pois vamos disponibilizar a numeração para o atleta, seja ele profissional ou amador”, afirmou.

