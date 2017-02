Inscrições no 7º Open Japiim de Jiu-Jítsu e 4º Amazon Warriors No Gi terminam dia 22

Restam poucos dias para o encerramento das inscrições para dois eventos de lutas em Manaus, o 7º Open Japiim de Jiu-Jítsu e o 4º Amazon Warriors No Gi. Os eventos aconteceram nos dias 25 (com quimono) e 26 de fevereiro (sem quimono), no ginásio Bergão, no São Jorge, Zona Oeste da capital amazonense.

Agendado para o dia 25 de fevereiro, o 7º Open Japiim marca a temporada de eventos organizados pela Federação Amazonense de Jiu-Jítsu Profissional (FAJJPRO). O diferencial da entidade dirigida pelo faixa preta João Bosco Júnior, o Bosquinho, é o pagamento de prêmios em dinheiro para os atletas e academias. Além disso, todas as competições do calendário da FAJJPRO contam pontos no ranking que premia no final do ano as melhores equipes com quimonos e tatames.

O Open distribuirá R$ 2,1 mil para as três primeiras academias, sendo R$ 1,2 mil (campeã), R$ 600 (vice) e R$ 300 (terceira). Além disso, a federação vai pagar prêmios em dinheiro para todos os campeões do Absoluto, conforme o que está publicado no edital do evento.

As inscrições custam R$ 40 por atleta e podem ser feitas por meio do site www.campeonatodejiujitsu.com.br – o prazo é dia 22 de fevereiro. O atleta ou academia deve baixar o boleto e fazer o pagamento da taxa nas casas lotéricas ou agências bancárias. O valor da carteirinha da FAJJPRO é R$ 10, enquanto a inscrição para o Absoluto é R$ 20.

Competição sem quimono

O 4º Amazon Warriors No Gi, maior evento de jiu-jítsu sem quimono da Região Norte, acontece dia 26 de fevereiro e também organizado pela FAJJPRO. A competição vale prêmios em dinheiro para os campeões do Absoluto Masculino e Feminino.

As inscrições estão abertas e custam R$ 40 (categoria) e R$ 20 (absoluto). Podem ser feitas até o dia 22 de fevereiro, na sede da FAJJPRO – na rua C-10, número 1490, no Japiim 2, Zona Sul.

Segundo a organização, o 4º Amazon Warriors No Gi terá combates do Mirim ao Sênior, nas faixas Branca e Graduado, nos naipes Masculino e Feminino. As regras de arbitragem serão as mesmas utilizadas nas competições com quimono.

Com informações da assessoria