Inscrições abertas para o Concurso de Bolsa de Estudos do Centro Literatus

Estão abertas as inscrições para o Concurso de Bolsas de Estudos do Centro Literatus (CEL). O objetivo é contemplar jovens que possuem interesse em estudar em áreas técnicas e auxiliares. As inscrições acontecem até o dia 16 de junho e para participar é necessário que os candidatos estejam cursando ou já tenham terminado o terceiro ano do Ensino Médio.

A prova acontece no dia 18 de junho e os cinco primeiros colocados receberão bolsa integral para estudar na instituição. Do 6° ao 11° lugar terão direito a bolsa de 50%, do 11° ao 20° colocado que pontuar receberão bolsa com desconto de 25%, e do 21° ao último terão bolsa com desconto de 10%.

Cursos oferecidos:

O Concurso de Bolsas de Estudos será para os Cursos Técnicos, Auxiliares e Especializações para Técnico, do horário matutino, vespertino e noturno, sendo eles:

Auxiliar em Saúde Bucal (ASB), Técnico em Enfermagem, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Nutrição e Dietética, Técnico em Análises Clínicas, Técnico em Radiologia, Técnico em Estética, Técnico em Logística, Técnico em Finanças, Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Qualidade, Técnico em Administração, Técnico em Edificações, Técnico em Automação, Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Mecânica e Especialização em Enfermagem do Trabalho.

No caso dos candidatos para o curso Técnico em Radiologia, o pré-requisito é que sejam maiores de idade e tenham concluído o Ensino Médio. E, os candidatos que pretendem concorrer as vagas no curso de Especialização em Enfermagem do Trabalho, devem apresentar, no ato da inscrição, declaração ou diploma/histórico, que comprovem a conclusão do curso Técnico em Enfermagem.

Inscrições:



Os interessados devem efetuar a inscrição solidária doando 1kg de alimento não perecível, exceto açúcar e sal, além de apresentar as cópias da Carteira de Identidade e do Cadastro de Pessoas Física (CPF) na Central de Matrículas de Educação Profissional, localizada à Rua Pará, nº 165, Vieiralves.

Os alimentos arrecadados serão doados para o abrigo “O Coração do Pai”, localizado no Japiim, que dá assistência a crianças em situação de vulnerabilidade social. Para mais informações: (92) 98142-1616.