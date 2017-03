Inscrições abertas para o Circuito Sesc de Corridas

Com provas de 40m, 60m, 80m, 100m, 200m, 500m e 5km, o Serviço Social do Comércio abre inscrições para o Circuito Sesc de Corridas – Etapa Itacoatiara, que ocorrerá dia 22 de abril (sábado), às 16h, no respectivo município. As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de abril no portal do Sesc (www.sesc-am.com.br). A taxa de inscrição é de R$10 para comerciário e R$30 para o público em geral.

Podem participar pessoas de todas as idades, inclusive crianças de um a quatro anos, que irão “disputar” a corrida de 40 metros. Há ainda a categoria de 5 a 6 anos, cuja prova será correr 60 metros, e ainda a corrida de 80m, direcionada às crianças de 7 a 8 anos. Já crianças de 9 a 10, 11 a 12 e 13 a 14 anos, participarão das corridas de 100, 200 e 500 metros, respectivamente. Os 5km serão disputados por pessoas a partir de 15 anos de idade.

A entrega do kit, contendo camiseta, número de peito, sacola e chip, acontecerá dia 21 de abril, na Unidade Executiva do Sesc Itacoatiara, localizada na Rua Valdemar Pedrosa, 147 – Centro, das 14h às 20h.

No dia do circuito, a primeira largada (15 anos acima) ocorrerá às 16h, já a segunda (1 a 14 anos) às 17h. Os participantes devem estar no local da prova com uma hora de antecedência. A largada e chegada da corrida serão feitas em frente à unidade do Sesc Itacoatiara. O Circuito SESC de Corridas será disputado em percurso pelas principais ruas da cidade.

Todos os participantes receberão medalhas. Os três primeiros colocados da categoria geral, masculino e feminino, ganharão troféus. Na ocasião haverá ainda sorteio de brindes para os competidores. Esta é a segunda edição do Circuito Sesc de Corridas, a primeira ocorreu em Manacapuru. O evento tem como objetivo incentivar a prática de atividades físicas para todas as idades, com diferentes níveis de dificuldades e maior abrangência, além de estimular a interação social por meio do esporte.

Com informações da assessoria