Inscrições abertas para festival de hip hop em Manaus

Estão abertas as inscrições para o Festival Break The Floor América Latina 2017, que será realizado nos dias 21 e 22 de outubro, as 15h, no Centro de Convenções do Amazonas (CCA) Vasco Vasques, localizado na avenida Constantino Nery, bairro Flores, Zona Centro Sul da capital. O evento tem a finalidade de selecionar a melhor equipe em hip hop da América Latina e mandar para o evento internacional em Cannes, no sul da França.

O evento será realizado nos dias 21 e 22 de outubro, em Manaus

O projeto, realizado anualmente pelos proponentes Felipe Garcia de Carvalho Neves, conhecido como “Flip”, e Anderson Mendonça Batista, conhecido como “Et”, é um evento diferencial dos festivais já realizados na cidade, pois mobiliza a hotelaria, o comércio, o turismo e a cultura.

A organização destaca que o evento é considerado, em toda a América Latina, um dos eventos mais esperados do Brasil no formato hip hop. O objetivo geral do festival e gerar valores e dar qualidade para os artistas locais, nacionais e internacionais premiando os vencedores como uma viagem e estadia para o evento Break The Floor Internacional, realizado no Palais des Festivals, no sul França.

Mais informações sobre as inscrições podem ser obtidas, por meio do e-mail [email protected] e o telefone: (92) 99296-1992.

