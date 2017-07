Inscrições abertas para Especialização em Direito Tributário no AM

Estão abertas as inscrições para o curso de especialização em Direito Tributário da Escola Superior de Advocacia (ESA) da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas (OAB-AM). O Edital oferece um total de 60 vagas e as inscrições seguem até 1 de agosto. O candidato deve realizar sua inscrição, das 10h às 19h, na sede da ESA, localizada na Rua São Benedito, 99, Adrianópolis.

O processo de seleção consistirá na pontuação obtida mediante a análise curricular dos candidatos, respeitando-se o número máximo de vagas por turma.

A especialização será realizada na sede da ESA no período de 18 meses, totalizando 430 horas. Os módulos serão realizados em uma semana do mês, de segunda à sexta-feira, das 18h às 22h, e sábado, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

A matrícula dos classificados ocorrerá entre os dias 9 e 22 de agosto. A Aula Magna será realizada no dia 31 de agosto de 2017. O início das aulas está previsto para ocorrer entre os dias 25 e 30 de setembro. Informações: 3236-5805.

Leia também:Advogado tributarista é confirmado como novo superintendente da Suframa

Bolsas

Das 60 vagas ofertadas pelo Edital, 5 são para bolsas integrais destinadas aos Conselheiros da OAB-AM, além 5 bolsas para os candidatos com os melhores coeficientes.

Francês para advogados

A Escola Superior da Advocacia também está com inscrições abertas para curso de Francês para Advogados e comunidade acadêmica. O curso é oferecido em parceria a Aliança Francesa. O valor do investimento é de R$100,00. O curso será realizado na sede da ESA, localizada na Rua São Benedito, 99, Adrianópolis. Informações: 3236-5805.

Com informações da assessoria

Leia mais:

OAB-AM realiza atendimento jurídico gratuito nesta quinta

OAB do Amazonas e Dnit vão recorrer da decisão judicial que embargou obras da BR-319

OAB protocola na Câmara pedido de impeachment do presidente Temer