Inscrições abertas para cursos rápidos e de baixo custo no CEL

O Centro Literatus (CEL) informa que estão abertas as inscrições para os cursos de capacitação em Cálculo e Diluição de Medicamentos, Informática Básica, Os Direitos Fundamentais do Trabalhador Brasileiro e Oxigenoterapia em Emergências. Os profissionais e estudantes interessados podem dirigir-se à sede do Centro Literatus, localizada na Rua Pará, n° 165, Vieiralves. Os investimentos variam de R$ 25 a R$ 50. Mais informações podem ser obtidas por meio dos contatos (92) 9 9136-1052 / 9 8142-1616.

Ministrado pelo enfermeiro Anderson Campos, o curso de Cálculo e Diluição de Medicamentos acontece neste sábado (13), a partir das 8h e irá capacitar os participantes a realizarem cálculos, preparo, diluição, administração e registro do medicamento, de forma segura e adequada.

Também no sábado, a partir das 8h, acontece o curso de Informática Básica, que será ministrado pelo arquiteto e urbanista Tarcio Silva Araújo. A capacitação irá mostrar as principais noções e conhecimentos de informática básica, como organizar a área de trabalho, navegar e pesquisar na internet, fazer downloads, enviar e-mails, utilizar editores de textos, criar planilhas, slides, instalar e utilizar programas e equipamentos.

Na próxima terça-feira (16), o advogado Franklin Willian irá ministrar o curso Os Direitos Fundamentais do Trabalhador Brasileiro, que terá opção de dois horários, das 8h às 12h e das 19h às 22h. No curso, o participante irá entender alguns direitos que são garantidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e pela Constituição Federal, entre eles, o 13° salário, férias remuneradas, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), assistência médica, vale transporte, seguro desemprego, licença maternidade, entre outros benefícios.

E no dia 20, a partir das 8h, será a vez do curso Oxigenoterapia em Emergências, que será apresentado pelo enfermeiro Denísio Silva Mota. O curso irá capacitar estudantes e profissionais para o procedimento que é indicado para pacientes com doenças pulmonares, que podem ter baixos níveis de oxigênio no corpo e precisam complementá-los com uma porção extra para a melhoria da qualidade de vida.

Com informações da assessoria