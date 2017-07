Inscrições abertas para cursos de dança, Coral e Teatro no Centro de Convivência do Idoso da Aparecida

Público tem acesso a aulas de dança, coral e teatro

A Secretaria de Cultura do Amazonas abre inscrições para os cursos de Dança, (CECI). As inscrições têm início na próxima segunda-feira (24) e terça-feira (25), das 8h às 17h, no CECI, Bairro Aparecida, localizado na Zona Sul da capital.

Os alunos novatos, além de participarem das aulas que acontecem duas vezes por semana, também integram as apresentações culturais que fazem parte do calendário de eventos promovidos pelo CECI.

Inscrições

As inscrições para todos os cursos podem ser feitas por pessoas a partir de 45 anos, já o curso de Teatro, oferece também essa oportunidade para jovens a partir de 16 anos, com aulas em horários diferenciados. Pessoas a partir de 18 anos, que se interessam pela modalidade dança, também pode se inscrever nas aulas que acontecem no horário noturno.

Para as inscrições, os interessados devem procurar a coordenação de cultura do CECI, com os seguintes documentos em mãos: duas cópias de qualquer documento oficial com foto, duas cópias do CPF, duas cópias do comprovante de residência e duas fotos 3×4. Para os menores de 18 anos, a inscrição só será permitida com o acompanhamento de um responsável legal.

Arte e qualidade de vida

As aulas de dança são conduzidas pelos professores Dalva Macedo e Reginaldo Brito, que ensinam os ritmos da dança de salão. A professora Erismar Fernandes, em suas aulas de teatro, prepara os alunos para perderem a timidez e para melhorarem a postura e atuação no palco, diante do público. Já nas aulas de coral, ministradas pelo professor Paulo Afonso de Oliveira, os alunos melhoram a dicção e entonação da voz, além de adquirirem uma melhor qualidade de vida.

Inscrições para os Cursos de Dança, Coral e Teatro no CECI

Data: Segunda-feira (24) e terça-feira (25) de julho.

Horário: Das 8h às 17h.

Local: Centro Estadual de Convivência do Idoso, Rua Wilkens de Matos, S/Nº – Bairro Nossa Senhora de Aparecida.

Inscrição: Gratuita.

Público-alvo: A partir de 45 anos (para todos os cursos), a partir de 16 anos (Curso de Teatro) e a partir de 18 anos (Curso de Dança).

