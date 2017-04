Inscrições abertas para Corrida Internacional de Mulheres Contra o Câncer de Mama

Nessa luta você não pode ficar parado! Este é o lema da 6ª edição da Corrida Internacional de Mulheres Contra o Câncer de Mama, que será realizada na Ponta Negra, no dia 30 de abril, às 17h. O evento esportivo é promovido pelo Grupo de Apoio às Mulheres Mastectomizadas da Amazônia (Gamma). Ao valor de R$ 50, as inscrições estão sendo realizadas no site www.ticketagora.com.br.

Com os percursos de 2 km e 5 km, a prova tem o intuito de unir a saúde e o bem-estar da prática esportiva, com a conscientização e a solidariedade em prol da causa. A programação solidária começará a partir das 15h com shows e atividades educativas e esportivas.

“Na corrida, o resultado é o que menos importa, pois o foco é conscientizar e motivar quem enfrenta o tratamento contra a doença, além de reunir fundos para ajudar a instituição no decorrer do ano e, também, na aquisição de uma sede própria”, explicou a fundadora e presidente do Gamma, Oriona Ohse.

Ainda segundo Oriona, o grupo surgiu há sete anos e, desde então, apoia não só mulheres que passaram ou estão passando pelo processo de mastectomia, mas também dá assistências a homens. “Recebemos diversos pacientes oncológicos, a maioria vinda do interior, que precisam de um ombro amigo e de palavras de motivação”, ressaltou.

Mais informações sobre a corrida podem ser obtidas pelo telefone: (92) 98164-4282.

