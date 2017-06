Inscrições abertas para 3ª Virada Sustentável Manaus

A Virada Sustentável Manaus 2017 abriu editais para inscrições de atrações artísticas e qualquer atividade que vise a melhoria da cidade e também para voluntariado do evento. Na edição deste ano, que será realizada nos dias 29 e 30 de julho, em todas as zonas da capital. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 23 de junho, no site www.viradasustentavel.org.br/manaus.

No ano passado, o evento recebeu mais de 700 inscrições de voluntários e promoveu cerca de 270 atividades. A coordenadora da Virada Sustentável Manaus, Paula Gabriel, revela que a meta é superar esse número. “A proposta é que o evento cresça a cada edição e ofereça ainda mais atividades para o público”, afirma.

Podem participar artistas, oficineiros, palestrantes, organizações, fundações, movimentos,coletivos, escolas, faculdades e equipamentos culturais. Para integrar a programação, os projetos ou atrações devem estar alinhados com algum dos 17 temas apontados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU).

“Seja de cunho social ou cultural, é imprescindível que as propostas tenham conteúdo que sensibilize e mobilize a população amazonense para questões relacionadas à sustentabilidade e melhoria de cidades”, destaca Paula.

Quem deseja trabalhar como voluntário precisa preencher o formulário no site, informando os locais de preferência e o horário do dia disponível para atuar durante o evento. Os selecionados passarão ainda por um treinamento, que será oferecido pela organização.

Sobre a Virada

A Virada Sustentável é o principal evento de sustentabilidade realizado no Brasil e acontece em seis cidades com o objetivo de promover uma visão positiva e inspiradora sobre o tema.

Em Manaus, a iniciativa chega a sua terceira edição com realização da Fundação Amazonas Sustentável (FAS), em parceria com a Virada Sustentável de São Paulo e produção da Iaí Produções, empresa amazonense expert no assunto. Além de mais de 40 organizações do Conselho Criativo que cocriam o evento desde a primeira edição.

Com informações da assessoria