Inscrição promocional para mulheres no 4º Amazonense de Jiu-Jítsu Profissional

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a Federação Amazonense de Jiu-Jítsu Profissional (FAJJPRO) está com inscrições promocionais para as mulheres no Campeonato Estadual da modalidade, que acontece dia 8 de abril, na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, em Manaus.

As inscrições “cheias” do Masculino e Feminino custam R$ 50, mas a federação baixou para R$ 25 em reconhecimento ao papel das mulheres no crescimento da “arte suave” no Estado. O prazo para a inscrição promocional é dia 20 de março, na sede da FAJJPRO, localizada na rua C-10, número 1490, bairro Japiim 2, Zona Sul.

“Essa inscrição mais barata é uma forma de homenagem ao Dia Internacional da Mulher e também um reconhecimento da federação à colaboração que elas dão ao desenvolvimento da nossa modalidade no Amazonas”, destaca o presidente da FAJJPRO, João Bosco Júnior, o “Bosquinho”.

Competição

Para o dia 8 de abril, a federação espera a participação de 1.500 atletas oriundos de academias e projetos sociais da capital e interior do Estado. Será disponibilizada aos atletas uma megaestrutura, com 10 áreas de combates e uma praça de alimentação sob a responsabilidade de parceiros comerciais credenciados pela FAJJPRO.

As três primeiras academias concorrerão a R$ 5 mil de premiação em dinheiro. A entidade também pagará prêmios em dinheiro aos campeões do Absoluto Adulto, Máster e Sênior (Masculino e Feminino), além das categorias de peso Adulto, Máster e Sênior Graduado do Galo ao Pesadíssimo, conforme dispõe o edital do campeonato.

Com informações da assessoria