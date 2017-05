Inscrição para o concurso do IBGE termina nesta terça (23)

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) encerra na próxima terça-feira (23) concurso para contratação de profissionais temporários para a realização do Censo Agropecuário 2017. São 24.984 vagas distribuídas pelo Brasil. Segundo o edital, as vagas de nível médio são divididas em duas funções: agente censitário municipal e agente censitário supervisor. Os contratos para essas funções terão duração de sete meses. Já os cargos de recenseadores, que exigem apenas nível fundamental, têm duração de até cinco meses.

Os salários serão de R$ 1.600,00 e 1.900,00 para jornadas de oito horas diárias, no caso dos agentes censitários municipais e supervisores; e de 25 horas semanais para recenseadores.

As inscrições são exclusivamente pela internet no site da empresa que está organizando o processo seletivo. A taxa de inscrição será cobrada no valor de R$ 22,00 ou R$ 39,50, dependendo do grau de instrução exigido para a função.

Os inscritos farão prova objetiva no dia 16 de julho das 13h às 17h no horário de Brasília.

Recenseadores passarão ainda por um treinamento de quatro dias e carga horária de oito horas diárias com avaliação eliminatória e classificatória ao fim.

