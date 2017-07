Inscrição de projetos na Virada Sustentável Manaus pode ser feita até dia 11 

A organização do “Projeto Virada Sustentável”prorrogou o evento prorrogou mais uma vez o prazo para inscrição de projetos e atividades, que integrarão a programação oficial. O novo prazo prevê inscrições até o dia 11 através do site www.viradasustentavel.org.br/manaus.

Podem inscrever atividades de arte, cultura, zen, esporte, preservação do meio ambiente, reciclagem e conhecimento que promovam debates construtivos em torno de pelo menos um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), tais como Educação de Qualidade, Igualdade de Gênero, Erradicação da Pobreza, Boa Saúde e Bem-Estar, Cidades e Comunidades Sustentáveis, Consumo e Produção Responsáveis, além de Água Limpa e Saneamento.

Cada proponente, tanto pessoa jurídica como pessoa física, pode se inscrever individualmente ou como representante de um grupo e apresentar um ou mais projetos. O grupo deverá ser representado por apenas uma pessoa.

As propostas selecionadas serão executadas durante a terceira edição da Virada Sustentável Manaus, que ocorrerá nos dias 29 e 30, com centenas de atividades gratuitas e abertas ao público em todas as zonas da cidade. O evento é considerado o maior do gênero no país e também tem edições em São Paulo (SP), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e Valinhos (SP).

Com informações da assessoria