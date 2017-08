Insatisfeito com o transporte público em Manaus? Denúncias podem ser feitas por WhatsApp

As denúncias podem ser feitas no número (92) 98802-3504 – Divulgação/Semcom

Você passa por constrangimentos ao utilizar o transporte público em Manaus? Ônibus sucateados, veículos quebrando em via pública, goteiras em dias de chuva, motoristas e cobradores de mau humor, ou ele passa em alta velocidade e não pega você na parada? Agora suas denúncias, sugestões, reclamações ou pedidos de informações podem ser feitos pelo WhatsApp do Serviço de Atendimento Comunitário da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), por meio do número (92) 98802-3504.

O novo canal de atendimento facilitará o acesso da população com o órgão que agora poderá receber vídeos ou fotos que possam reforçar denúncias sobre os diversos serviços de transportes geridos pela SMTU.

De acordo com o superintendente da SMTU, Coronel Ronaldo Brito, a medida faz parte de uma série de mudanças previstas para a melhoria do atendimento ao público do órgão. “Será mais uma ferramenta para que o cidadão tenha voz ativa para colaborar com a melhoria do sistema de transporte. É importante que a população esteja cada vez mais próxima dos serviços da prefeitura. Alinhada a gestão do prefeito Artur Neto, nós estamos buscando aprimorar o atendimento ao público da SMTU e essa é uma das providências”, frisou o superintendente.

O aparelho com o aplicativo estará ativo nos dias úteis, entre 8h e 17h, mas poderá receber a denúncias ou sugestões em qualquer horário.

Para fazer denúncias sobre o sistema de transporte, é importante informações como horário, data e local da ocorrência, linha, número de ordem do ônibus ou placa do veículo.

Além do Whatsapp, a SMTU mantém outros canais de comunicação para receber reclamações e sugestões: SAC SMTU, pelos números 118, 3653-4289 e 3654-7152; email [email protected]; página do Facebook SMTU Manaus e Instagram @smtumanaus.

