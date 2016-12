Inquérito ‘Grande Vitória’ é entregue à justiça e delegado acredita em triplo homicídio

A investigação realizada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs) – sobre o desaparecimento de três jovens no bairro Grande Vitória, na Zona Leste – foi concluída e as provas contra os oito policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), suspeitos de envolvimento no caso, foram remetidas à justiça nesta quinta-feira (15).

Sem autorização para falar sobre o processo investigatório, o delegado titular da especializada, Ivo Martins, por telefone, se limitou a dizer à reportagem que o inquérito está sendo finalizado e será entregue à justiça, que deve julgar os suspeitos.

Pelo menos sete policiais militares da 4ª Cicom estão presos, temporariamente, por suspeita de envolvimento no desaparecimento de Alex Júlio Roque de Melo, 25, Rita de Cassia Castro da Silva, 19 e Weverton Marinho Gonçalves, 21, vistos pela última vez no dia 29 de outubro, após saírem de uma festa na Zona Leste e serem abordados por viaturas. Um vídeo e relatos de testemunhas mostram que o trio entrou no veículo da polícia.

Agora, mais um nome, que não foi divulgado, figura na lista de suspeitos e oito policiais foram indiciados por triplo homicídio e ocultação de cadáver.

Inquérito policial

Os mandados de prisão preventiva foram expedidos no dia 7 deste mês, pelo juiz da 3ª Vara do Tribunal do Júri, Mauro Moraes Antony, que acatou parecer favorável emitido por promotores de justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM). Todos os envolvidos no caso também estão respondendo processos administrativos na Polícia Militar. A Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD) abriu Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar as acusações com base no Código Penal Militar.

O IPM está no prazo e foi prorrogado por mais 20 dias e segue sob sigilo. Ele será remetido à auditoria militar. Já a Corregedoria-Geral do Sistema de Segurança abriu procedimento disciplinar para apurar a conduta dos policiais na esfera administrativa, que ainda está em tramitação.

As informações sobre a finalização do inquérito foram repassadas com a autorização Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) após a aprovação do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e da Corregedoria Geral, já que o crime se trata de policiais militares.

Delegado contesta versão de PMs

Por meio da assessoria de imprensa da Polícia Civil, Ivo Martins relatou que os documentos que constam como provas desmentem a versão apresentada pelos PMs. O delegado, em entrevista ao EM TEMPO, disse que desconfiava das declarações dos policiais e que eles poderiam ter feito um “pacto” para não dar pistas que ajudassem a elucidar de vez o crime.

Agora, mesmo sem o encontro dos corpos dos jovens, a polícia acredita que eles foram mortos por causa das provas encontradas durante a investigação, que durou 47 dias.

“Mesmo sem os corpos terem sido encontrados, todo o material coletado para embasamento das provas, remetem que o crime foi cometido, conforme aponta o inquérito remetido à Justiça”, disse.

A principal linha de investigação da Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros durante esse período investigatório é a de que os PMs souberam que um dos desaparecidos, Alex, planejava matar policiais. Após receberem essa informação foi que eles decidiram matá-lo. Para sustentar a tese, durante uma coletiva foram apresentados trechos de escuta telefônica.

Alex também foi acusado de participar do assassinato da líder comunitária, supostamente morta por entrar em choque com o narcotráfico. A família negou que ele esteve envolvido.

As provas

Após análise de material genético, foi confirmado que o par de sandálias encontrado em um campo de futebol, situado no ramal Chico Mendes, pertence a Alex.

Ao inquérito policial foram anexados o laudo de balística; laudo de exame de DNA nas amostras de sangue; relatório de posicionamento global das viaturas, análises de quebra de sigilo telefônico dos envolvidos e imagens internas e externas das viaturas da Polícia Militar. Imagens feitas por câmeras de uma fábrica, situada nas proximidades da Avenida Flamboyant, onde o trio foi visto pela última vez, também constam no processo.

Bruna Souza

Portal EM TEMPO