Inpa lança cartilha para evitar matança de botos na Amazônia

Pesquisadora Vera Lúcia exibe cartilha -foto: Divulgação

A pesca e a comercialização da piracatinga estão proibidas desde janeiro de 2015 como forma de conter a matança indiscriminada de botos na Amazônia. A carne dos mamíferos é usada como isca para a captura do peixe. Apesar da proibição, cerca de dois mil animais ainda são mortos todos os anos na região.Isso demonstra que o boto ainda é utilizado na pesca desse peixe, que pode ser encontrado nos supermercados com o nome de douradinha.

Para ajudar fiscais ambientais a identificarem os filés de piracatinga e frear o comércio ilegal, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), em Manaus, criou uma cartilha. O material é o resultado de uma apostila de um curso realizado em 2016, patrocinado pelo Ministério Público Federal (MPF-AM) para treinar agentes e fiscais ambientais para identificar o filé da piracatinga depois de processados e fileteados nos frigoríficos. “Durante os estudos, foi verificado que seis espécies de bagres eram embalados no mesmo pacote congelado e vendidos com o nome de fantasia de douradinha”, explica a pesquisadora líder do LMA, Vera Silva.

A pesquisadora explicou ainda que na cartilha estão disponíveis fotos de peixes e informações sobre a piracatinga para que os fiscais consigam distinguir uma espécie da outra.

Foram confeccionados mil exemplares das cartilhas, que ficarão disponíveis gratuitamente em órgãos ambientais e no Inpa.

EM TEMPO, com informações do INPA.

