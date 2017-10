Inocente na cadeia: adolescente inventa estupro para encobrir sexo com namorado

Na última quarta-feira, dia 11 de outubro, o cozinheiro Francimar Bezerra da Cruz, de 40 anos, foi acusado injustamente de estuprar uma adolescente de 12 anos, no Conjunto Jardim Paulista, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus. Após viver os quatro piores dias da sua vida, o então suspeito foi libertado depois que a menor confessou que mentiu ao apontar ele como estuprador. O “erro” foi proposital, segundo a polícia, para encobrir um relacionamento amoroso.

Segundo o advogado de defesa de Francimar, André Duarte, a jovem inventou a história após “matar” aula para manter relações sexuais com o namorado, de 15 anos, que conheceu pela internet. Ao demorar para voltar para casa e os pais desconfiarem que ela não era mais virgem, a garota inventou que, ao sair de casa para ir à escola, foi abordada por dois homens. Eles teriam a ameaçado com uma faca e ela foi obrigada a entrar em um carro, modelo Gol, de cor preta. Ela contou ainda que foi levada para uma casa e teria sido estuprada por eles.

Durante as buscas aos falsos suspeitos, ela reconheceu o carro do cozinheiro (apesar de ser na cor verde) como sendo o veículo usado no crime. Na ocasião, ele negou que fosse o autor do suposto estupro e disse que estava trabalhando no horário que a garota afirmou ter sido violentada. Ainda assim, ele foi preso em flagrante por policiais militares da 16ª Cicom.

Na audiência de custódia, o juiz – baseado apenas no depoimento da jovem – converteu a prisão em flagrante para preventiva. Ainda assim, os pais da adolescente estavam inconformados e queriam ver o segundo estuprador atrás das grades. Eles decidiram ir atrás das imagens de câmeras de segurança situadas nas proximidades onde teria ocorrido o crime. O objetivo era identificar o homem que ainda estava solto.

Ao observarem os vídeos, os pais descobriram que a jovem não foi perseguida e muito menos forçada a entrar no carro, como havia afirmado. Na realidade, ela não entrou em veículo algum. Ao ser questionada, a adolescente confessou que mentiu.

“Ela confessou que estava matando aula para ficar com o namorado de 15 anos e teve relações sexuais com o mesmo”, relatou o advogado.

Saída da prisão

Na manhã de sábado (14), o pai da jovem entrou em contato com a polícia e relatou a verdade. Francismar Bezerra da Cruz foi inocentado e só foi solto um dia depois, após todos os trâmites da Justiça para a sua soltura.

Mentira tem perna curta e pode ser crime

Segundo a delegada Juliana Tuma, da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), esses casos acontecem com frequência. Jovens somem com namorados e falam que foram sequestradas ou estupradas para os pais.

A menina foi indiciada por denúncia caluniosa e o namorado de 15 anos vai responder por estupro, já que ela é menor de 14 anos.

Dedos apontados

Ao sair da prisão, ainda bastante abatido, o cozinheiro foi recebido pelos vizinhos e amigos com muito amor. Eles fizeram uma celebração religiosa para agradecer pela vida e pela liberdade dele. Porém, desde a acusação, Francimar tem sido perseguido e apontado nas ruas pelo crime que não cometeu.

“Ele só quer andar na rua em paz. Sem ter medo de levantar a cabeça, já que não cometeu crime algum. Ele foi vítima de um erro brutal, vítima de uma sociedade que aponta o dedo e julga sem antes verificar a denúncia. Ele é a vítima da história e merece respeito”, declarou um amigo do cozinheiro, que preferiu não se identificar.

De acordo com o advogado, o objetivo é divulgar a história e imagem do seu cliente para que ele consiga, na mesma proporção em que foi acusado, ser exemplo de como denúncias devem ser criteriosamente investigadas pela polícia, principalmente, antes de prender e expor ao risco outras pessoas inocentes.

EM TEMPO

