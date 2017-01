Início de ação processual depende da apuração da SSP

O Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam) só poderá dar início à atuação processual sobre os detentos que participaram da chacina de 56 presos, no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), no dia 1º deste mês, depois que sair o resultado das investigações das autoridades da área de Segurança Pública do Estado (SSP). As reuniões do Pleno do Tribunal serão retomadas apenas no dia 24 de janeiro, conforme o artigo 220 do Código de Processo Civil (CPC), que prevê a suspensão dos prazos processuais no período compreendido entre 20 de dezembro e 20 de janeiro.

Cabe ressaltar que a suspensão dos prazos processuais prevista no CPC, não se aplica aos processos criminais.

No dia 1º de janeiro, data em que a rebelião ocorreu, o Tjam já estava de recesso, porém já estava acompanhando de perto a apuração dos responsáveis pelas mortes no Compaj. De acordo com a direção de comunicação do tribunal, as profissionais da área de segurança estão na investigação dos fatos e das participações de cada preso na chacina do presídio. No entanto, somente depois, quando houver o devido encaminhamento à Justiça, é que serão aplicadas as determinações previstas na Lei de Execução Penal.

Ainda, de acordo com o tribunal, os casos que, eventualmente, exijam a manifestação da Justiça, serão analisados à medida que as demandas forem sendo recebidas e com a celeridade que o caso requer. Isso inclui também, a transferência de detentos envolvidos com o conflito para presídios federais.

No último domingo (8), o presidente do Tjam, desembargador Flávio Pascarelli, baixou uma portaria, em caráter emergencial, determinando que todas as varas criminais comuns e especializadas realizassem, a partir desta semana, um mutirão carcerário na capital e interior, com a finalidade de analisar e avaliar a situação dos presos provisórios.

A medida adotada visa proporcionar maior celeridade processual a esses casos e, assim, contribuir com o esforço que vem sendo realizado pelo conjunto das autoridades da área de segurança, do sistema prisional e de Justiça. “Incluindo o Ministério Público e a Defensoria Pública, para reduzir o clima de tensão existente hoje nas unidades prisionais, após os conflitos entre detentos, registrados nos primeiros dias do ano, e que resultaram em mortes de presos”, disse Pascarelli.

Para executar esse mutirão, o tribunal convocou 19 juízes. As varas criminais já iniciaram os trabalhos de mutirão, mas ainda não estão disponíveis dados consolidados sobre os primeiros dias de atividade.

Desembargadores

No final do ano passado, o Tjam lançou dois editais destinados ao preenchimento de duas novas vagas de desembargador. Uma a ser preenchida pelo critério de antiguidade – cujo processo foi concluído em 6 de dezembro, com a promoção a desembargador do juiz de Direito de entrância final Jomar Fernandes – e a outra, em andamento, a ser preenchida pelo critério de merecimento.

Ao todo, oito juízes se candidataram à vaga: Airton Gentil, Joana Meireles, Adalberto Carim, Cézar Bandiera, Elci Simões de Oliveira, Onilza Gerth, Mirza Telma Cunha e Lia Maria Guedes. Ainda não foi marcada data para escolha, pelo pleno do Tjam. A data para escolha pelo pleno do Tjam, ainda não foi marcada.

Ao serem lançados, os dois editais destacaram o texto da Lei Complementar nº. 126/2013, publicada em 7 de novembro de 2013, que alterou a Lei Complementar nº. 17/2017, aumentando – depois de 11 anos – de 19 para 26 o número de desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas. Este número de vagas, no entanto, deverá ser preenchido de forma gradual, devido às limitações orçamentárias impostas pela crise econômica. Ainda não há data estipulada para a publicação dos editais para o preenchimento das cinco novas vagas para o cargo de desembargador na Corte Estadual.

Diogo Dias

EM TEMPO