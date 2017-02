Inicia hoje venda de ingressos para clássico da NBB em Manaus

A venda de ingressos em pontos físicos para o jogo entre Flamengo e Vasco, pelo returno do Novo Basquete Brasil (NBB), inicia nesta segunda-feira (20). Os tíquetes poderão ser adquiridos em quatro pontos físicos da capital amazonense, com pagamento em cartão de débito ou dinheiro. A partida, inédita na Manaus, acontece dia 11 de março, às 13h, na Arena Amadeu Teixeira.

Os pontos de venda do Flamengo são no guichê 1 da Arena Amadeu Teixeira, Loja Oficial do Flamengo no Carrefour de Flores, Adidas do Shopping Sumaúma e Adidas do Shopping Ponta Negra. O ponto físico de venda do Vasco será único, sendo no guichê 2 da Arena Amadeu Teixeira. Todos os guichês da Arena Amadeu Teixeira vão abrir às 9h e seguem até as 18h, de segunda a sábado. Os demais locais irão seguir o funcionamento dos centros comerciais.

Estarão disponíveis para compra quatro setores, sendo arquibancada superior (R$ 40), arquibancada inferior (R$ 60), cadeira de quadra de fundo (R$ 120) e cadeira de quadra lateral (R$ 150). Todos os valores correspondem aos beneficiários de meia-entrada (idosos, terceira idade, estudantes, PCDs) e público em geral mediante um quilo de alimento não perecível. Toda a arrecadação será doada.

“A pessoa que optar pela cadeira de quadra de fundo ou lateral poderá participar de promoções especiais, sorteios, conhecer os jogadores, entre outras ações que serão ofertadas e informadas previamente pela organização do evento. Além disso, é importante esclarecer que esse jogo acontece pela primeira vez em Manaus e será o segundo Clássico dos Milhões da história do NBB. Dos 10 mil ingressos que serão colocados à venda, 70% correspondem à torcida do Flamengo, que é o mandante da partida, e os outros 30% ao Vasco”, disse um dos organizadores do jogo, George Fróes.

Ainda segundo George, o jogo que havia sido divulgado anteriormente para às 14h, passou para às 13h do dia 11 de março, uma vez que será transmitido. Para a partida, a arena vai contar com piso oficial de taco, placar eletrônico e tabela.

Pela internet

A venda do bilhete pela internet começou no último sábado (18), somente pelo site guicheweb.com.br. Aqueles que compraram de forma on-line, basta levar a impressão com código de barras e comprovante de pagamento. Não é necessário fazer a troca do tíquete. Crianças a partir de 2 anos pagam.

Com informações da assessoria.