Ingressos para Superliga serão vendidos a partir desta segunda

Amantes do voleibol feminino que queiram torcer para o time do São Cristóvão Saúde/São Caetano (SP) ou para o Rexona-Sesc (RJ) já podem comprar seus ingressos para a partida a partir desta segunda (16). As vendas serão realizadas na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira.

Os torcedores devem se dirigir à Arena entre 9h e 18h, de segunda a sábado para a compra do ingresso que variam entre R$ 30 e R$ 100. Os valores correspondem para os já beneficiários de meia-entrada (idosos, terceira idade, estudantes, PCDs) e o público em geral mediante a 1 kg de alimento não perecível. Aqueles que na hora da compra não apresentarem o alimento pagam inteira. Toda a arrecadação será doada posteriormente.

A partida será realizada pela Superliga Feminina de Vôlei, no dia 3 de fevereiro.

