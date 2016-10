Ingressos para superliga de vôlei feminina variam entre R$ 30 e R$ 90; vendas iniciam nesta quarta

Pela primeira vez, a capital amazonense receberá jogos da Superliga de Vôlei Feminina. Dois duelos estão agendados para a arena Amadeu Teixeira. São Cristóvão Saúde/São Caetano (SP) e Dentil/Praia Clube (MG) irão se enfrentar no próximo dia 27. Para o primeiro confronto, os ingressos irão ser vendidos a partir desta quarta-feira (19), na bilheteria do local da partida, de segunda a sábado, das 9h às 18h. O time do ABC paulista irá retornar a Manaus, no dia 3 de fevereiro para duelar diante a tradicional equipe do Rexona-SESC (RJ).

O evento começou a ser negociado na primeira semana de setembro e foi acordado com o mandante dos dois jogos. O martelo foi batido pelo vice-presidente da Associação Atlética São Caetano, Marcel Camilo, que conheceu a capital também no mesmo mês.

“O Marcel esteve em Manaus quando o campeão olímpico Arthur Zanetti veio para palestrar e ele ficou encantado com a nossa cidade e como as pessoas daqui gostam do esporte em geral. A partir daí, começamos a conversar e agora temos a felicidade de anunciar a superliga pela primeira vez na região Norte. Uma oportunidade única para os fãs da modalidade”, destacou o secretário.

Fabricio Lima acredita, inclusive, que a adesão pelo principal evento do calendário da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) será um sucesso, uma vez que grandes nomes do esporte, como Fabiana (bicampeã olímpica/Praia), Bernardinho (técnico do Rexona), a levantadora Diana e a central Marjoria (São Caetano), estarão em solos barés.

“Vamos ter em Manaus grandes jogadoras, que colecionam muitos fãs, incluindo o Bernadinho, que é um técnico que tem uma carreira brilhante, e tenho certeza que vamos lotar a arena e surpreender os times. Desta forma, poderemos inclusive conquistar mais jogos. Esse é o nosso foco”, destacou.

Presente na coletiva, o presidente da Federação Amazonense de Vôlei (FAV), Tadeu Picanço, explicou que a CBV já havia mencionado que para esta temporada gostaria de atingir outros eixos brasileiros e que Manaus foi a primeira a entrar no circuito. “O diretor da Superliga, Renato Dávila, mostrou muito interesse em trazer para o Norte e Nordeste a Superliga este ano e expandir a competição. Com isso, Manaus iniciou uma negociação e foi agraciada pelo interesse, mas também pela estrutura. Para se ter ideia, vamos utilizar o mesmo tambepe do sul americano de 2007 na superliga”, destacou.

Os tickets para o jogo de novembro, entre São Caetano x Praia Clube, terão valor único de R$30 (arquibancada superior), R$50 (arquibancada inferior), R$100 (área vip). Os valores correspondem para os já beneficiários de meia-entrada (idosos, terceira idade, estudantes, PCDs) e o público em geral mediante a 1 kg de alimento não perecível. Aqueles que na hora da compra não apresentarem o alimento, pagarão inteira.

Para a superliga feminina, serão disponibilizados a carga de 10 mil ingressos. Os bilhetes poderão ser adquiridos no dinheiro ou cartão de crédito.

Os ingressos para São Caetano x Rexona, partida de fevereiro, serão anunciados posteriormente.

