Ingressos para Simpósio de Combate à Corrupção no AM entram no último lote

A partir desta quinta-feira, dia 1º, os ingressos para o Simpósio Nacional de Combate à Corrupção, que acontecerá nos dias 8 e 9 de junho, no Teatro Manauara (Manauara Shopping), entram no terceiro e último lote. O evento, que está na sua segunda edição, é uma realização da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal do Amazonas (ADPF-AM).

Este ano, o simpósio contará com a participação de dez palestrantes ao longo dos dois dias. “Ano passado recebemos uma resposta muito positiva da sociedade em geral. Por isso que, este ano, decidimos retornar com o evento. Aliás, agora, mais do que nunca, precisamos falar abertamente sobre a corrupção que está presente em diversas esferas sociais e que tem desestabilizado toda a nação”, diz Pablo Oliveira, diretor da ADPF-AM.

Para esta segunda edição, a organização convidou Guilherme Nucci, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) e doutor criminalista; Ney Bello, desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) e mestre em direito ambiental; Gilson Dipp, ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e ex-corregedor do Conselho Nacional de Justiça (CNJ); Wallisney Oliveira, juiz federal da 10ª Vara do Distrito Federal e atuante nas operações ‘Lava-Jato’ e ‘Zelotes’ e Coriolano Almeida, diretor jurídico da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) e mestre em direito digital.

“Estudantes, empresários, servidores públicos e a população em geral tem o direito de saber qual seu compromisso com o País e de que forma a corrupção pode ser detectada. Todos os palestrantes estão aptos a explanar, com muita propriedade, sobre o assunto. Precisamos, cada vez mais, esclarecer dúvidas e mostrar que é possível sim, acabar com a corrupção dentro do Brasil”, finaliza o delegado federal.

O simpósio contará também com as presenças de Felipe Hayashi, delegado federal e condutor de inquéritos na ‘Operação Lava-Jato’, em Curitiba; Márcio Alberto, delegado federal e professor da Universidade Federal de Sergipe (UFS); Rafael Dantas, delegado federal e professor da Escola Nacional dos Delegados da Polícia Federal (EADELTA); Eduardo Fontes, delegado federal e professor de criminologia do CERS e Aniello Aufiero, doutrinador penal e advogado criminalista.

Os principais temas abordados serão as organizações criminosas, a ‘Operação Lava-Jato’, investigações policiais, delação premiada, acordos de leniência e compliance e legislação anticorrupção. “Todos aquelas assuntos que estamos acostumados, infelizmente, a ver e ouvir todos os dias nos noticiários serão abordados pelos nossos palestrantes. Queremos que a sociedade aproveite ao máximo essa oportunidade e que todos saiam de lá cientes e com clareza de qual é a atual situação do nosso país”, finaliza o presidente da ADPFAM.

Os ingressos, que a partir desta quinta-feira, dia 1º entram no terceiro e último lote, podem ser adquiridos na bilheteria do próprio teatro e no Preparatório Aufiero (Rua Belo Horizonte, 1.050, Adrianópolis) ao preço de R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia). Para mais informações, basta entrar em contato por meio dos telefones (92) 3643-5048 ou 3342-8030.

