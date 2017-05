Ingressos para show de Paul McCartney em São Paulo esgotam

Os ingressos para o show de Paul McCartney em São Paulo, no Allianz Parque, esgotaram nesta terça-feira (9). A venda havia sido disponibilizada à meia-noite desta segunda (8).

Ainda é possível comprar ingressos para os shows em Porto Alegre, Belo Horizonte e Salvador no site do Tickets For Fun. As entradas vão de R$ 190 a R$ 850.

Em outubro, McCartney se apresenta em quatro cidades brasileiras. O primeiro show será no dia 13 em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio, depois McCartney segue para São Paulo no dia 15. Em seguida, ele fará um show em Belo Horizonte, no dia 17, no Mineirão, e em Salvador, no Estádio da Fonte Nova, no dia 20.

As apresentações são parte da turnê One on One. Além disso, este ano é comemorado os 50 anos do lançamento do disco “Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band” (1967).

Folhapress