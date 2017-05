Ingressos para primeiro RE-PA em Manaus já estão a venda

Desde a última sexta-feira (26) os ingressos para o clássico paraense Remo e Paysandu já estão a venda em Manaus. A partida, que pela primeira vez acontece na capital amazonense, será realizada na Arena da Amazônia, dia 7 de junho, às 20 horas.

Foram colocados a venda 40 mil ingressos, ao preço de R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), sendo que para pagar meia, é preciso levar um quilo de alimento não perecível para ser doado a uma instituição de caridade amazonense.

A compra física dos ingressos pode ser feita direto na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira, na Zona Centro-Oeste.

Times

A chegada dos times já está praticamente confirmada. O Remo desembarca em Manaus no dia 5 de junho, depois de enfrentar o Confiança, em Aracaju, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Já o Paysandu chegará somente no dia da partida, pois enfrenta o ABC, em Natal, no dia 6 de junho, pela Série B do Brasileirão.

Com informações da assessoria

