Ingressos para amistoso entre Brasil e EUA quase esgotados

Teve início nesta terça-feira (25) a venda de ingressos para o amistoso de vôlei masculino entre Brasil e Estados Unidos. Duas horas e meia antes da bilheteria abrir, os fãs da modalidade já acampavam à frente Arena Amadeu Teixeira. E, em menos de quatro horas de venda física, os tickets inferiores esgotaram. Agora é oferecida somente a arquibancada superior. Devido ao forte sol e a longa fila que se formava, a venda ainda foi antecipada em meia hora e, assim, o público teve acesso à compra às 9h30. A partida acontece dia 15 de agosto, às 20h.

Um dos primeiros a garantir o bilhete foi Davi Silva, de 21 anos. O jovem já teve a oportunidade de assistir aos meninos do time canarinho em 2014, na Liga Mundial, no Rio de Janeiro, e agora segue para o repeteco. Ele, que chegou às 8h30 na bilheteria da arena, adquiriu três ingressos, pois está combinando de ir com os amigos.

“Em 2014, fui ver um jogo de vôlei dos meninos, pois gosto muito, e um dos jogadores que já estavam nessa época era o Bruninho. Foi muito bom vê-los de perto e eu jamais perderia deixar de assisti-los aqui na minha cidade. Estou combinando com vários amigos para vir e já até separei o uniforme para poder vir torcer, e ainda terei a chance de prestigiar o trabalho do técnico Renan Dal Zotto, que é recente na seleção”, destacou.

Em menos de quatro horas de venda física, bilhetes para arquibancada inferior foram esgotados

Para o gerente de eventos da Sejel, André Galvão, o ideal é que os fãs possam garantir o quanto antes o passaporte para o jogo. Isso porque, em quatro dias de venda (site e ponto físico), mais de 5 mil ingressos já foram vendidos.

“A procura está intensa. Estávamos trabalhando com uma grande expectativa, mas confesso que fomos surpreendidos, pois desde sexta-feira, 21, quando a venda iniciou pelo site (para patrocinador oficial), a saída foi instantânea. Como temos limite de número de lugares na arena, a sugestão é que as pessoas possam adquirir o quanto antes os ingressos e fiquem atentas às várias ações que, junto com a CBV e FAV, vamos oferecer. No total, foram vendidos até o momento 5.125 ingressos, sendo que os 3.265 da arquibancada inferior esgotaram e a venda agora será concentrada na arquibancada superior”, disse.

Ingressos

A venda dos ingressos em ponto físico para o amistoso entre Brasil e EUA iniciou ontem (25) e segue até se esgotarem os 10 mil bilhetes disponíveis. A bilheteria abre de segunda a sábado, das 10h às 18h, na arena Amadeu Teixeira. Além disso, o público pode realizar a compra pelo site http://www.tudus.com.br.

Os bilhetes para o amistoso são oferecidos por setores, sendo: R$ 40 arquibancada superior e R$ 50 arquibancada inferior. Todos os valores equivalem a preço único, ou seja, para beneficiários de meia-entrada (idosos, terceira idade, estudantes, PCDs) e público em geral mediante a 1 quilo de alimento não perecível. Aqueles que na hora da compra não apresentarem o alimento pagam inteira, sendo R$ 80 e R$ 100.

